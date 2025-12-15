Il Manchester City ha conquistato una vittoria convincente 3-0 contro il Crystal Palace, grazie a una doppietta di Haaland. Con questo risultato, i Citizens si avvicinano ulteriormente in classifica, portandosi a due punti dall'Arsenal in vetta alla Premier League. La partita si è disputata il 14 dicembre 2025, confermando la buona forma della squadra di Guardiola.

© Justcalcio.com - Crystal Palace – Man City 0-3: resoconto, risultato, gol di Haaland

2025-12-14 21:16:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Erling Haaland ha segnato una doppietta mentre il Manchester City ha vinto al Crystal Palace portandosi a due punti dall’Arsenal in testa alla Premier League. Inevitabile! Erling Haaland torna a casa a Selhurst Park pic.twitter.coms5BPsa8PTZ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 14 dicembre 2025 Il due volte capocannoniere della Premier League Haaland ha segnato 17 gol nella massima serie per la stagione dopo aver segnato di testa su un tiro di Matheus Nunes a quattro minuti dalla fine del primo tempo in cui Palace aveva le migliori occasioni e trasformando un rigore all’89’ dopo che il portiere Dean Henderson ha abbattuto Savinho. Justcalcio.com

