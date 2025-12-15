Crollano le installazioni di impianti fotovoltaici nel casertano | -37,31% rispetto al 2024
Nel 2025, il Casertano registra un calo significativo nelle installazioni di impianti fotovoltaici, con una diminuzione del 37,31% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nei primi dieci mesi dell'anno, sono state effettuate 2.583 installazioni nella provincia, evidenziando una tendenza di rallentamento nel settore delle energie rinnovabili.
Nei primi 10 mesi del 2025 in provincia di Caserta ci sono state 2583 installazioni di impianti fotovoltaici. Lo conferma il Barometro del Fotovoltaico realizzato da Elmec Solar sulla base di una rielaborazione di dati pubblicati da Gaudì Terna.Nel casertano flessione del 37,31%Nonostante la. Casertanews.it
