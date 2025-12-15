La Reggiana sta attraversando un momento di flessione nelle proprie prestazioni casalinghe, con due sconfitte consecutive che interrompono un lungo periodo senza flop di fila. Dopo otto mesi, si sollevano domande sulla possibile perdita dell’effetto ‘Città del Tricolore’, mentre alcuni numeri iniziano a suggerire segnali di cambiamento.

Crolla il 'record' casalingo. Per 8 mesi mai 2 flop di fila

La Reggiana sta smarrendo per strada l’effetto ‘Città del Tricolore’? È forse ancora presto per dirlo, ma di sicuro iniziano ad affiorare alcuni numeri che sembrano essere abbastanza indicativi. I granata, infatti, non perdevano due partite consecutive davanti al pubblico di casa da più di otto mesi. Era l’inizio della gestione Dionigi e Libutti e compagni, ancora a brandelli dopo tanti mesi difficili, uscirono sconfitti dal confronto con la Cremonese (4 aprile, 1-2 De Luca e Bianchetti, autogol di Antov) e poi con il Pisa (12 aprile, 0-2 firmato Lind e Tramoni). Oggi invece i carnefici rispondono al nome di Frosinone (0-1, rete di Koutsoupias) e Padova (1-2, Sgarbi, Reinhart e Seghetti). Sport.quotidiano.net

Girma, costantemente condizionato dagli infortuni, ha potuto giocare appena 175 minuti nelle ultime cinque gare e dovrà saltare, quasi certamente, anche le prossime due.