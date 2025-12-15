Croce Rossa torna il regalo sospeso

Arezzo si prepara a vivere un Natale all'insegna della solidarietà con il ritorno del tradizionale regalo sospeso della Croce Rossa e dei doni del Calcit. Numerosi eventi benefici animano la città, offrendo l'opportunità di condividere spirito natalizio e supportare chi ha bisogno. Un'atmosfera di generosità per rendere le festività più significative.

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Tornano il regalo sospeso e i doni del Calcit. Natale all'insegna della solidarietà con i tanti eventi benefic i in programma. E' partita la quinta edizione della Campagna « Un Sorriso in Dono » promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Arezzo. Fino al 20 dicembre 2025 chiunque potrà recarsi presso Bobini Giocattoli in Via Leon Battista Alberti 1 per acquistare e lasciare un regalo di Natale da destinare alle famiglie in difficoltà seguite dal nostro Comitato. Le persone potranno lasciare i doni fino al 20 dicembre, giorno in cui i nostri volontari passeranno presso il negozio per ritirare tutti i regali raccolti.

