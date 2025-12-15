Criteri iscrizioni trasporti | ecco cosa cambia con gli istituti comprensivi in città Il vademecum

A partire da settembre 2026, gli istituti comprensivi entreranno in funzione a Piacenza, modificando criteri di iscrizione, trasporti e organizzazione scolastica. Il Comune ha pubblicato un vademecum che riassume le principali novità, suddivise per livelli di scuola e dettagli sul nuovo stradario, offrendo un quadro chiaro delle future modalità di accesso e gestione delle scuole cittadine.

Istituti comprensivi al via in città a partire da settembre 2026: di seguito il vademecum del Comune di Piacenza, che ricapitola i principi, i criteri per le iscrizioni suddivisi per gradi scolastici e le altre informazioni relative al nuovo stradario. Qui la mappa da consultare per orientarsi.

