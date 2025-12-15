Crisi ucraina | Washington e Kiev alla ricerca di una quadra

Il processo diplomatico ucraino prosegue, con Washington e Kiev impegnati nella ricerca di una soluzione condivisa. Recenti incontri a Berlino hanno visto la partecipazione di figure di rilievo, tra cui l'inviato americano per il Medio Oriente e Jared Kushner, genero di Donald Trump, segnando un passo importante nel tentativo di rafforzare i rapporti e favorire il dialogo.

Va avanti il processo diplomatico ucraino. Volodymyr Zelensky si è incontrato a Berlino con l’inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e con il genero di Donald Trump, Jared Kushner. Il presidente ucraino ha riferito che i colloqui con la delegazione statunitense non sono stati facili, ma li ha comunque definiti “produttivi”. “Queste conversazioni non sono mai facili, sarò onesto. Ma è stata una conversazione produttiva, ricca di dettagli, davvero tanti”, ha dichiarato. “Negli ultimi due giorni, i negoziati tra Ucraina e Stati Uniti sono stati costruttivi e produttivi, con progressi concreti”, ha affermato, dal canto suo, il capo delegazione ucraino, Rustem Umerov. Panorama.it

