Crisi Napoli è crollo verticale | così sul Corriere dello Sport l’analisi della settimana partenopea dopo le sconfitte contro Benfica e Udinese!

Il Napoli attraversa un momento difficile, con una serie di sconfitte consecutive che evidenziano una crisi profonda. Dopo le recenti sconfitte contro Benfica e Udinese, l'analisi del Corriere dello Sport approfondisce le cause e le conseguenze di questo crollo verticale, evidenziando un trend negativo che interessa la squadra lontano dal San Paolo, con sette ko stagionali tutte in trasferta.

Crisi Napoli, il Corriere dello Sport analizza la doppia sconfitta azzurra: sette ko stagionali, tutti in trasferta. Serve uno scatto mentale Parla di «crollo verticale» l’editoriale di Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport a proposito della brutta domenica trascorsa da Antonio Conte in Friuli. È bastata una sola settimana per veder sparire il Napoli dominante . Calcionews24.com

Retroscena Conte e i giocatori: cosa è successo nel confronto di Napoli dopo il crollo con il Psv - La chiave dell’analisi che anche Conte e la squadra hanno fatto ieri al rientro dall'Olanda, in un’ora di riunione schietta e articolata al centro sportivo con analisi al video ... corrieredellosport.it

Napoli, confronto interno dopo il crollo di Eindhoven: De Laurentiis e Conte allineati - Un’ora di confronto schietto e profondo al centro sportivo, video alla mano, per analizzare il crollo di Eindhoven. tuttomercatoweb.com

