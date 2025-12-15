Crisi Carcano Fasoli | Sia fatta chiarezza sulle strategie future

La crisi della Carcano di Mandello ha suscitato preoccupazione tra cittadini e istituzioni. Fasoli chiede chiarezza sulle strategie future per garantire stabilità e tutela dell’azienda, simbolo del territorio. Il Comune di Mandello monitora attentamente la situazione, evidenziando l’importanza di trovare soluzioni condivise per preservare il patrimonio industriale locale.

La crisi che ha colpito la Carcano di Mandello non è passata inosservata in piazza Leonardo da Vinci: il Comune monitora infatti la situazione di una delle sue aziende più importanti.“La questione Carcano è attenzionata dall'Amministrazione comunale da diverso tempo, sin dall'insediamento del. Leccotoday.it Crisi Carcano, Fasoli: "Sia fatta chiarezza sulle strategie future" - Il sindaco di Mandello: "Da tempo seguiamo la vicenda e abbiamo criticato le miopi scelte manageriali del recente passato. leccotoday.it Occhi puntati sulla Carcano : "Serve chiarezza sulle strategie" - Occhi puntati sull’Antonio Carcano a Mandello del Lario, Spa dell’alluminio dove lavorano 500 dipendenti, 700 con l’indotto. msn.com

