crisi alla freudenberg di rho i lavoratori scioperano e vanno a protestare in germania

In risposta alla possibile chiusura dello stabilimento Freudenberg di Rho, una quindicina di lavoratori ha protestato con un presidio fuori dai cancelli, dirigendosi poi a Weinheim in Germania. La protesta nasce dalle tensioni legate alle decisioni della multinazionale tedesca, influenzate dai dazi introdotti dall'amministrazione Trump, che minacciano il futuro dello stabilimento e dei suoi dipendenti.

Un presidio fuori dai cancelli della Freudenberg, ma a Weinheim (in Germania) e non a Rho. È la protesta che hanno organizzato una quindicina di lavoratori dello stabilimento alle porte di Milano che la multinazionale tedesca vuole chiudere come conseguenza dei dazi introdotti da Donald TrumpAl. Milanotoday.it

Crisi Freudenberg a Rho: M5S incontra i lavoratori e chiede intervento istituzionale contro la delocalizzazione - RHO (MI), 4 dicembre 2025 – Il Movimento 5 Stelle (M5S) scende in campo a sostegno dei dipendenti della Freudenberg Sealing Technologies di Rho. varese7press.it