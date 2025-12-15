Crisi alla Freudenberg di Rho i lavoratori scioperano e vanno a protestare in Germania
In risposta alla possibile chiusura dello stabilimento Freudenberg di Rho, una quindicina di lavoratori ha protestato con un presidio fuori dai cancelli, dirigendosi poi a Weinheim in Germania. La protesta nasce dalle tensioni legate alle decisioni della multinazionale tedesca, influenzate dai dazi introdotti dall'amministrazione Trump, che minacciano il futuro dello stabilimento e dei suoi dipendenti.
Un presidio fuori dai cancelli della Freudenberg, ma a Weinheim (in Germania) e non a Rho. È la protesta che hanno organizzato una quindicina di lavoratori dello stabilimento alle porte di Milano che la multinazionale tedesca vuole chiudere come conseguenza dei dazi introdotti da Donald TrumpAl. Milanotoday.it
Crisi Freudenberg a Rho: M5S incontra i lavoratori e chiede intervento istituzionale contro la delocalizzazione - RHO (MI), 4 dicembre 2025 – Il Movimento 5 Stelle (M5S) scende in campo a sostegno dei dipendenti della Freudenberg Sealing Technologies di Rho.
Crisi Freudenberg a Rho, il M5S al fianco dei lavoratori: "No ai licenziamenti e alla delocalizzazione" - Rho, 4 dicembre 2025 – Venerdì 5 dicembre, alle 13:30, una delegazione del Movimento 5 Stelle, insieme ai rappresentanti sindacali, incontrerà i lavoratori della Freudenberg
L'agitazione si terrà il 15 dicembre, per contestare la decisione del Gruppo di chiudere e delocalizzare la produzione in Usa e Slovacchia. Quel giorno i rappresentanti aziendali saranno in Germania per protestare dinanzi alla sede centrale della Freudenberg