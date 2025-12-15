Crescere nella Famiglia Reale è stato come vivere in Downton Abbey tra drammi intrighi e feste | lì però è tutto vero L’ultima stoccata del principe Harry che si prende anche una rivincita

Il principe Harry torna a far discutere con le sue battute pungenti, riflettendo sulla vita nella Famiglia Reale e sui contrasti culturali tra Inghilterra e America. Invitato a un pranzo di Natale, il duca di Sussex ha usato l’ironia per commentare con satire gli intrighi e i drammi della corona, suscitando reazioni diverse tra i presenti e alimentando il suo ruolo di figura controversa e schietta.

© Ilfattoquotidiano.it - "Crescere nella Famiglia Reale è stato come vivere in Downton Abbey tra drammi, intrighi e feste: lì però è tutto vero". L'ultima stoccata del principe Harry (che si prende anche una rivincita) Un battutista ormai largamente apprezzato dallo humor a stelle e strisce, ma cosa ne penseranno a corte degli scherzi (taglienti) di Harry? Invitato ad un pranzo di Natale organizzato dal British – American Business Council, il principe ribelle della corona inglese ha calcato la mano sull'ironia che gli americani non risparmiano agli amici inglesi, che condividono la stessa lingua, ma hanno temperamenti e culture assai diversi. "Le persone a volte mi chiedono se crescere nella famiglia reale sia stato un po' come per Julian (Fellowes) di Downton Abbey. Beh – ha proseguito – si, ma solo uno di questi mondi è pieno di drammi, intrighi, cene fastose e matrimoni con americane, l'altro è uno spettacolo per la tv ".

