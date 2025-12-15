Crescere a teatro | la rassegna arriva a Penne nel 2026 per avvicinare i più piccoli all’arte teatrale

Nel 2026, Penne ospiterà la rassegna “Crescere a teatro”, promossa dal Teatro Stabile d’Abruzzo. Un’iniziativa dedicata ai bambini e ai ragazzi, pensata per avvicinarli al mondo teatrale attraverso spettacoli e attività coinvolgenti. Un’occasione per stimolare la fantasia e la creatività dei più giovani, coltivando l’amore per l’arte teatrale fin dalla prima infanzia.

