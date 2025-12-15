Cremonese | la rabbia è di rigore ma già si pensa alla Lazio

Dopo il risultato controverso contro il Torino, la Cremonese riflette sulle decisioni arbitrali che hanno influenzato l'esito della partita. La squadra si prepara ora alla prossima sfida contro la Lazio, cercando di riprendere fiducia e concentrarsi sugli obiettivi futuri.

Cremona, 15 dicembre 2025 – La Cremonese tira le somme dopo il discusso e discutibile finale della gara persa in casa del Torino. Il tocco in area con il braccio di Simeone è parso rigore a tutti, ma non all’arbitro e al Var. Ai grigiorossi, di fatto, è stata così negata l’opportunità (non è detto, a priori, che la massima punizione, se assegnata, sarebbe stata poi trasformata) di tornare dalla sfida con i granata con un risultato positivo. Al di là della giusta amarezza per un episodio che ha deciso le sorti dell’incontro, l’atteggiamento migliore con il quale ripartire dopo un “incidente” di questo genere sembra proprio quello adottato da mister Nicola e dalla sua squadra. Sport.quotidiano.net

