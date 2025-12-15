Cremonese | la rabbia è di rigore ma già si pensa alla Lazio
Dopo il risultato controverso contro il Torino, la Cremonese riflette sulle decisioni arbitrali che hanno influenzato l'esito della partita. La squadra si prepara ora alla prossima sfida contro la Lazio, cercando di riprendere fiducia e concentrarsi sugli obiettivi futuri.
Cremona, 15 dicembre 2025 – La Cremonese tira le somme dopo il discusso e discutibile finale della gara persa in casa del Torino. Il tocco in area con il braccio di Simeone è parso rigore a tutti, ma non all’arbitro e al Var. Ai grigiorossi, di fatto, è stata così negata l’opportunità (non è detto, a priori, che la massima punizione, se assegnata, sarebbe stata poi trasformata) di tornare dalla sfida con i granata con un risultato positivo. Al di là della giusta amarezza per un episodio che ha deciso le sorti dell’incontro, l’atteggiamento migliore con il quale ripartire dopo un “incidente” di questo genere sembra proprio quello adottato da mister Nicola e dalla sua squadra. Sport.quotidiano.net
MOVIOLA CREMONESE-ROMA: rigore revocato al VAR ed espulsione Gasperini che ora rischia | DAZN
Cremonese: la rabbia è di rigore, ma già si pensa alla Lazio - Cremona, 15 dicembre 2025 – La Cremonese tira le somme dopo il discusso e discutibile finale della gara persa in casa del Torino. sport.quotidiano.net
La Cremonese è sconfitta a Torino ma recrimina per un rigore negato nel finale - La squadra di Nicola ferma la sua corsa in casa dei granata, ma pesa un fallo di mano in area di Simeone all'ultimo istante di gioco non ravvisato dall'arbitro e dal Var ... ilgiorno.it
La Cremonese e i suo tifosi non hanno ancora smaltito la rabbia per quanto accaduto nel finale di partita contro il Torino. Al minuto 99 della sfida contro i granata,... Leggi tutto - facebook.com facebook