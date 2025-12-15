Cremlino | Parlare di tempistiche per la pace è un compito ingrato

Dopo i colloqui di Berlino, si intensificano gli incontri tra funzionari ucraini, europei e internazionali per delineare un percorso di pace e sicurezza in Ucraina. Il Cremlino sottolinea la difficoltà di stabilire tempistiche precise, evidenziando la complessità della situazione e l’importanza di un dialogo continuo tra le parti coinvolte.

