Cremlino | La non adesione di Kiev alla Nato è pietra angolare dei negoziati
Il Cremlino sottolinea l'importanza della non adesione di Kiev alla NATO come elemento fondamentale nei negoziati di pace. Dopo i colloqui a Berlino tra rappresentanti internazionali e il presidente ucraino Zelensky, leader europei e alleati si preparano a ulteriori incontri per promuovere un percorso di stabilità e sicurezza nella regione.
Dopo i colloqui di domenica a Berlino tra gli inviati statunitensi e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, funzionari ucraini e capi di Stato e di governo europei, tra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oltre ai leader di Ue e Nato, sono pronti a proseguire una serie di incontri nel tentativo di garantire un percorso di pace e sicurezza per l'Ucraina e l'Europa. Ilgiornale.it
Kiev vuol entrare nella Nato mentre si rinfiamma la crisi ucraina
Zelensky da Witkoff: «Kiev è pronta a rinunciare all’adesione alla Nato» - All'hotel Adlon di Berlino, luogo iconico della diplomazia internazionale del XX secolo, Volodymyr Zelensky ha tentato di avvicinare gli Stati Uniti alle posizioni ucraine, per ottenere una pace onore ... giornaledibrescia.it
Kiev nella Nato tra i nodi del negoziato - In Italia la Lega frena sulla proroga degli aiuti militari ... altarimini.it
Cremlino: "Donbass russo, cessate il fuoco solo con ritiro di Kiev". Ricorso contro Ue su beni congelati - #Pupiatv - facebook.com facebook
