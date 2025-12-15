Cremlino | La non adesione di Kiev alla Nato è pietra angolare dei negoziati

Il Cremlino sottolinea l'importanza della non adesione di Kiev alla NATO come elemento fondamentale nei negoziati di pace. Dopo i colloqui a Berlino tra rappresentanti internazionali e il presidente ucraino Zelensky, leader europei e alleati si preparano a ulteriori incontri per promuovere un percorso di stabilità e sicurezza nella regione.

Dopo i colloqui di domenica a Berlino tra gli inviati statunitensi e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, funzionari ucraini e capi di Stato e di governo europei, tra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oltre ai leader di Ue e Nato, sono pronti a proseguire una serie di incontri nel tentativo di garantire un percorso di pace e sicurezza per l'Ucraina e l'Europa. Ilgiornale.it

Kiev vuol entrare nella Nato mentre si rinfiamma la crisi ucraina

