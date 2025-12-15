Costruttori di Napoli rinnovato il direttivo Ance - tutti i nomi

A Napoli, l’associazione dei costruttori edili Acen ha rinnovato il suo direttivo con l’elezione di Antonio Savarese come nuovo presidente, succedendo a Angelo Lancellotti. L’assemblea generale delle imprese associate si è svolta a Palazzo Ruffo della Scaletta, confermando la volontà di continuità e sviluppo nel settore edilizio della città.

Umberto Vitiello è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Acen

