Così bevono bene anche i poveri Vino della casa tradizione friulana | dove andare in centro e i nostri voti

Il vino della casa, simbolo di tradizione e convivialità in Friuli, rappresenta un rito quotidiano che unisce le persone nelle strade di Udine e oltre. Tra storia e cultura, questa bevanda semplice e accessibile conserva il suo significato, accompagnando i momenti di socialità e radicandosi come un elemento fondamentale dell’identità locale.

Al mattino e alla sera, come per le preghiere. Andiamo a bere un taglio è un rito laico che non passa di moda, un'invocazione che continua a risuonare nelle strade di Udine e di tutto il Friuli. La si comincia a percepire nell'aria a ridosso di mezzogiorno, anche prima per i più performanti.