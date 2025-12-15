Cos’è questa storia del grattacielo che verrà costruito ai piedi del Cervino

Un nuovo progetto di costruzione sta suscitando interesse e discussioni tra residenti e visitatori. Si tratta di un grattacielo che sorgerà ai piedi del Cervino, una zona tradizionalmente dominata da baite, piste da sci e impianti. Questa iniziativa rappresenta un cambiamento significativo nel paesaggio montano e alpino della regione.

il Lina Peak, questo il nome del futuro palazzo