Cos'è l'MDMB-PINACA il cannabinoide sintetico nella cannabis light fumata da Erhan prima di morire
L'articolo approfondisce le indagini sulla morte di Erhan Hac?mustafao?lu, concentrandosi sull'MDMB-PINACA, un cannabinoide sintetico trovato nella cannabis light che aveva fumato prima del tragico episodio. Si analizzano le caratteristiche di questa sostanza e il suo ruolo nel contesto dell'incidente.
Le indagini sulla morte di Erhan Hac?mustafao?lu si stanno concentrando sull'MDMB-PINACA, un cannabinoide sintetico rilevato nella cannabis light consumata dal giovane prima di lanciarsi dal palazzo nel quale alloggiava. Cos'è questa sostanza e perché è così pericolosa. Il Dipartimento Antidroga di Palazzo Chigi ha emesso un'allerta per i centri di controllo. Fanpage.it
