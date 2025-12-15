Quando si interrompe l’assunzione di Mounjaro, un farmaco iniettabile settimanale per la perdita di peso, si verificano cambiamenti nel metabolismo e nel controllo dell’appetito. Questo articolo esplora gli effetti della sospensione del trattamento e le possibili conseguenze sul peso e sulla salute a lungo termine.

© Gqitalia.it - Cosa succede quando smetti di assumere Mounjaro?

Mounjaro, il farmaco dimagrante che si inietta una volta alla settimana, non è mai stato concepito come una soluzione rapida. «Si tratta di un trattamento a lungo termine per la salute metabolica», spiega il Dott. Michael Crotty, medico specializzato nella gestione dell'obesità. «Non è indicato per una perdita di peso a breve termine e mirata». L'uso a lungo termine però ha ora un prezzo elevato: il costo per una terapia con Mounjaro in Europa si aggira ogni mese tra i 300 e i 600 euro, a seconda della dose utilizzata. Forse, anche per questo motivo, stai interrompendo l'assunzione o stai pensando di interromperla. Gqitalia.it

COSA SUCCEDE QUANDO SMETTI DI FUMARE? | #TELOSPIEGO

Smette di mangiare zuccheri per un mese: cosa succede è incredibile - Sai cosa potrebbe accadere se smettessi di assumere zuccheri per un mese? blitzquotidiano.it