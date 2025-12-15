L’attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914 segnò un punto di svolta nella storia mondiale, portando allo scoppio della Prima guerra mondiale. Questo evento, avvenuto durante una visita dell’arciduca Francesco Ferdinando, ci insegna come tensioni politiche e crisi internazionali possano esplodere in conflitti di vasta portata, offrendo spunti di riflessione anche per le attuali dinamiche geopolitiche, come quella in Ucraina.

Liberoquotidiano.it - Cosa Sarajevo ci insegna sull'Ucraina

Quel 28 giugno 1914, a Sarajevo, in Bosnia che era parte dell’Impero austro -ungarico, si festeggiava San Vito e l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono asburgico, arrivato in visita alla città, ne percorreva le vie su un’auto scoperta. Ad un certo punto un terrorista serbo -bosniaco scagliò contro il corteo una bomba che però rimbalzò sull’auto dell’arciduca ed esplose sotto un altro veicolo senza alcun danno per Francesco Ferdinando e la moglie. Dopo una cerimonia in municipio, il corteo tornò nelle vie, “ma l’autista” dell’Arciduca, spiega Roberto De Mattei nel libro Infelix Austria?, “sbagliò strada e si trovò di fronte all’osteria” dov’era Gavrilo Princip che faceva parte dello stesso gruppo terroristico e che, vedendo l’Arciduca, gli sparò e lo uccise. Liberoquotidiano.it

