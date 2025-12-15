Cosa rischia Giorgio Oliva l'imprenditore che per due volte è atterrato con l'elicottero privato sulla pista da sci
Giorgio Oliva, imprenditore di 65 anni, è al centro di attenzione dopo aver atterrato con il suo elicottero privato sulla pista da sci per due volte. L’avvocato Paolo Di Fresco analizza i possibili rischi legali che Oliva potrebbe affrontare in seguito a questo comportamento, sollevando questioni riguardanti la sicurezza e le normative vigenti.
L’avvocato Paolo Di Fresco ha spiegato a Fanpage.it cosa rischia dal punto di vista legale l'imprenditore 65enne, Giorgio Oliva, dopo essere atterrato per la seconda volta su una pista da sci con il suo elicottero privato. Fanpage.it
Cosa rischia Giorgio Oliva, l'imprenditore che per due volte è atterrato con l'elicottero privato sulla pista da sci
Nel paese di Giorgio Oliva, l'imprenditore che parcheggia l'elicottero sulle piste da sci: «Noi lo difendiamo, è il suo unico vizio» - Viaggio a Odolo, in provincia di Brescia, il paese di Bortolo Giorgio Oliva, patron della Olifer: «Ha dato lavoro a molti, la sua è una grande dinastia di industriali.
