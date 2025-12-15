Cosa regalare per Natale? Guida agli ultimi acquisti tech

Se sei alla ricerca di idee originali e utili per i regali di Natale tech, questa guida ti aiuterà a trovare le migliori opzioni dell'ultimo minuto. Scopri i gadget più innovativi e pratici per sorprendere amici e familiari, anche con pochi giorni a disposizione.

Mancano sempre meno giorni a Natale e con il tempo che passa le idee cominciano a scarseggiare, soprattutto quando si tratta di tecnologia. Ecco allora alcuni dispositivi per tutte le tasche che possono diventare il regalo perfetto. MONITOR PHILIPS. Per chi ha bisogno di uno schermo brillante per il proprio computer, o per chi addirittura lavora con due. Il modello 27B2U6903 di Philips è un 27 pollici completo dotato di pannello LED IPS con risoluzione 3840 x 2160 (4K UHD), ma ha anche una gamma cromatica di 1.074 miliardi di colori. Inoltre, la connettività Thunderbolt 4 è particolarmente adatta proprio per aziende e professionisti e permette di creare una configurazione a doppio display e di trasferire dati a dispositivi esterni a velocità super.

