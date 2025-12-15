Durante la stagione influenzale, un'alimentazione adeguata può aiutare a rinforzare il sistema immunitario e alleviare i sintomi. In questo articolo, scoprirai i 7 alimenti consigliati per affrontare l'influenza, favorendo il recupero e mantenendo il corpo più resistente alle infezioni virali.

© Ilgiornale.it - Cosa mangiare quando si ha l'influenza: i 7 alimenti consigliati

Con l'arrivo delle giornate più fredde virus e batteri prendono il sopravvento, favorendo così la diffusione dell' influenza. Tosse, febbre, naso chiuso e mal di gola possono prevalere, debilitando l'organismo e riducendo le difese immunitarie. Per combattere la condizione di malessere l' alimentazione può offrire un supporto importante, aiutando il corpo nell'azione di difesa e agevolando una rapida guarigione. Nonostante venga meno la voglia di mettersi a tavola, il cibo non può mancare, in particolare 7 alimenti utili per contrastare l'influenza. Influenza, cosa succede quando ci si ammala. Quando le vie respiratorie vengono intaccate alla presenza dei virus di stagione ecco che entra in gioco l' influenza, che si manifesta attraverso una serie di sintomi classici quali febbre, raffreddore, mal di ossa, tosse e spossatezza. Ilgiornale.it

Cosa mangiare in caso di influenza #shorts #flu #influenza #influenzavirus #alimentazione #nutrition

Mal di testa, raffreddore, tosse: è proprio il momento di scegliere i cibi contro l'influenza - Alcuni alimenti sono un toccasana quando hai l'influenza, perché favoriscono il recupero stimolando le difese, alleviano i sintomi e tirano su di morale. buonissimo.it