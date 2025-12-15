Cosa e dove diavolo è la cucina italiana? A guardare ‘4 ristoranti’ non esiste quasi più

La cucina italiana, simbolo di tradizione e cultura, sta attraversando un cambiamento che ne mette in discussione l’identità. Mentre programmi televisivi come ‘4 ristoranti’ evidenziano le trasformazioni in atto, l’UNESCO ha riconosciuto ufficialmente il suo valore come patrimonio immateriale globale, confermando l’importanza di preservare e valorizzare questa ricchezza culturale.

L’Unesco ovviamente non lo sa, ma indirettamente mi ha premiato quando nei giorni scorsi ha riconosciuto la cucina italiana come patrimonio culturale immateriale globale. A dire il vero non so esattamente cosa questo significhi, ma, dato che io sono italiano, dato che amo cucinare, e che cucino quasi tutti i giorni, questo riconoscimento mi inorgoglisce un po’. Secondo la decisione, la cucina italiana è una “miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie”, “un modo per prendersi cura di sé stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali, offrendo alle comunità uno sbocco per condividere la loro storia e descrivere il mondo che li circonda”. Ilfattoquotidiano.it

