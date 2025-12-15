Cosa ci dice il passaggio di iRobot in Cina

L'acquisizione di iRobot in Cina rappresenta un momento chiave per il futuro dell'azienda, dopo il fallimento finanziario e la dichiarazione di bancarotta. Gary Cohen, amministratore delegato, sottolinea come questo passaggio sia strategico per assicurare la continuità e la crescita a lungo termine dei robot aspirapolvere Roomba.

© Formiche.net - Cosa ci dice il passaggio di iRobot in Cina "L'annuncio di oggi segna una tappa fondamentale per garantire il futuro a lungo termine di iRobot". A dirlo è Gary Cohen, amministratore delegato dell'azienda che produce i robottini aspirapolvere Roomba dopo aver dichiarato bancarotta. La società del Massachusetts si è appellata al Chapter 11 della legge fallimentare degli Stati Uniti e conta di chiudere l'operazione nel giro di due mesi. Una necessità diventata impellente dopo che, a fine del mese scorso, doveva 361 milioni di dollari alla Shenzhen Picea Robotics Co. e Santrum Hong Kong Co, di cui 91 milioni già scaduti. Le stesse che, da finanziatrici e produttrici principali, diventeranno anche le nuove proprietarie di iRobot.

