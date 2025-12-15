Corte dei Conti contro Arcuri | causa immunità impossibile definire danno erariale in pandemia

La Corte dei Conti ha aperto una causa contro Domenico Arcuri, evidenziando l'impossibilità di definire danni erariali legati alla gestione della pandemia. L'assenza di controlli contabili e lo scudo penale hanno complicato l'individuazione di eventuali responsabilità, sollevando questioni sul ruolo delle misure di tutela durante l'emergenza sanitaria.

Non si possono perseguire gli errori della pandemia e i possibili danni erariali conseguenti dalla gestione del governo di Giuseppe Conte e di Domenico Arcuri, commissario straordinario all’Emergenza Covid, grazie allo scudo penale e all’annullamento dei controlli contabili. Lo ammette in commissione Covid il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino, che nel suo intervento in commissione Covid ha anche parlato di un «sottodimensionamento delle risorse umane» nei presidi sanitari». «Arcuri ha goduto di una vera e propria immunità totale, poiché danni erariali ingenti venivano archiviati restando dunque impuniti. Ilgiornale.it

