Corte d’appello di Torino | l’imam Shahin va scarcerato

La Corte d’Appello di Torino ha deciso di far cessare il trattenimento dell’imam Mohamed Shahin, attualmente detenuto nel Cpr di Caltanissetta. La decisione segna un importante passo nel procedimento giudiziario, aprendo nuove prospettive sulla sua vicenda e sul rispetto dei diritti dell’imam durante il percorso legale.

