Corso di alta formazione gli ingegneri biomedici africani in visita all' ospedale Bufalini

Un gruppo di ventuno ingegneri biomedici provenienti da diversi paesi africani ha visitato l'ospedale Bufalini di Cesena nell'ambito di un corso di alta formazione in Health Technology Management organizzato dall'Università di Bologna. La visita ha rappresentato un'occasione di confronto e confronto tra professionisti provenienti da Africa e Italia nel settore della tecnologia sanitaria.

© Cesenatoday.it - Corso di alta formazione, gli ingegneri biomedici africani in visita all'ospedale Bufalini Ventuno ingegneri biomedici provenienti da Kenya, Uganda, Ghana, Sud Africa, Etiopia, Nigeria, Malawi e Zimbabwe hanno visitato nei giorni scorsi l’ospedale Bufalini di Cesena, nell’ambito del corso di alta formazione in Health Technology Management organizzato dall’Università di Bologna al. Cesenatoday.it Modena, nasce la scuola di alta formazione per gli ingegneri L’Ordine degli Ingegneri al corso post laurea di Maintenance Management - L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro ha partecipato all’evento conclusivo del Corso di Perfezionamento post- cn24tv.it RC professionale e formazione, quanto costano agli ingegneri - A fornire un po' di numeri in questi settori è il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) nel corso del Congresso ... edilportale.com Corso di pasticceria della Longevità al Ristorante Libra - Antiaging Italian Food con la pasticciera Sandra Bianchi e la nostra esperta Antonella Pelagatti! Un corso di alta formazione e alta golosità! Non perderti i prossimi, li trovi tutti https://shop.cucinaevolution - facebook.com facebook Corso di Alta Formazione sulla Prevenzione e il Contrasto alla violenza contro le donne e di genere Iscrizioni uniroma3.it/wp-content/upl… x.com