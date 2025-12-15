Corso base video maker

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri il corso base di video making, pensato per chi desidera acquisire le competenze fondamentali per creare video di qualità. Un percorso formativo aperto a principianti, che ti guiderà passo dopo passo nella realizzazione di contenuti efficaci utilizzando la tua fotocamera. Ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo della produzione video con competenza e creatività.

Immagine generica

Vorresti imparare le basi per diventare un Video Maker? Percorso formativo rivolto a tutti che desiderano apprendere come realizzare video efficaci con la propria fotocamera. Hai scoperto che la tua reflex può anche fare i video, ma il filmato delle tue vacanze continua ad essere l’incubo di. Veronasera.it

Corso di VIDEOMAKING in 10 minuti!

Video Corso di VIDEOMAKING in 10 minuti!