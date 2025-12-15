L'articolo esamina la recente mossa di Sarri, evidenziando le strategie e le decisioni prese. Si approfondisce inoltre la situazione di Tijjani Noslin, il cui percorso nella stagione attuale è stato segnato da diverse sfide. Un'analisi che mette in luce gli sviluppi più rilevanti delle ultime settimane nel mondo del calcio.

Corriere dello Sport – la mossa decisiva di Sarri

2025-12-15 10:50:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: La stagione in corso, per Tijjani Noslin, non è stata semplice. Minuti concessi col contagocce, gerarchie definite, un’estate vissuta con la valigia pronta. Eppure, nonostante il pochissimo spazio, adesso potrebbe cambiare il senso della sua storia alla Lazio, prendendo una via fino a poco tempo fa del tutto inaspettata. Sì, perché TJ segna, incide, decide. E quando lo fa, costringe tutti (Sarri compreso) a riconsiderare equilibri che sembravano immutabili. La nuova percezione. Justcalcio.com

