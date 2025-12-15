L'introduzione del russo come materia obbligatoria nelle scuole della Corea del Nord evidenzia un rafforzamento dei legami tra Pyongyang e Mosca, segnando un passo significativo nelle relazioni geopolitiche tra i due paesi. Questa scelta riflette non solo un approfondimento degli scambi culturali ed educativi, ma anche una strategia di alleanza più ampia in un contesto internazionale complesso.

L'introduzione del russo come materia obbligatoria nelle scuole nordcoreane rivela un allineamento sempre più strutturale tra Mosca e Pyongyang, tra cooperazione militare, scambi educativi e ambizioni geopolitiche convergenti. Una scelta linguistica che parla la lingua della geopolitica La decisione annunciata a Mosca dal ministro russo Aleksandr Kozlov – rendere il russo obbligatorio nelle scuole nordcoreane dalla quarta classe – non è un dettaglio secondario di politica educativa. È, piuttosto, un segnale strategico che inquadra la nuova fase dei rapporti tra Russia e Corea del Nord, un rapporto tornato al centro della scena dopo l'invasione russa dell'Ucraina e il crescente isolamento internazionale dei due Paesi.

