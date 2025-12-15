© Laprimapagina.it - Corciano festeggia Nicolò Filippucci: il sindaco Pierotti celebra la vittoria a Sanremo Giovani

«Un traguardo storico per Corciano». Con queste parole il sindaco Lorenzo Pierotti ha commentato la vittoria di Nicolò Filippucci a Sanremo Giovani, un risultato che segna una prima assoluta per la comunità locale. Per la prima volta, infatti, un cittadino di Corciano salirà sul palco più importante della musica italiana, portando con sé non solo il proprio talento ma anche il nome del territorio. Un successo che, come sottolinea il primo cittadino, «emoziona e ci ricorda quanto lontano possano arrivare i sogni». A nome dell’intera comunità, il sindaco Pierotti ha voluto rivolgere a Filippucci un messaggio di incoraggiamento in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo, esprimendo orgoglio e vicinanza istituzionale e popolare. Laprimapagina.it

“Amici“, sfuma il sogno di Niccolò Filippucci . Il cantante di Corciano eliminato in semifinale - Si è fermata a un passo dalla finale, l’avventura di Niccolò Filippucci (nella foto) ad “Amici“, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5: nel talent show più seguito della televisione ... lanazione.it

