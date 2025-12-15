Coraggio e partecipazione | convocato il direttivo territoriale della Fai Cisl

MESAGNE - La Fai Cisl Taranto Brindisi ha convocato il direttivo territoriale, in programma il 16 dicembre 2025 alle ore 10:00, presso Masseria Elysium a Mesagne. L'evento, dal titolo "Coraggio e partecipazione", vedrà la partecipazione di operatori e collaboratori della federazione per.