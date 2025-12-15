Coppa del Mondo Sci Alpino | weekend da film tra St Moritz e Val d’Isère 12–14 dicembre

Questo weekend di dicembre ha regalato emozioni intense nella Coppa del Mondo di sci alpino, con gare a St. Moritz e Val d’Isère. Due tappe ricche di sorprese, vittorie storiche e risultati fondamentali per la stagione, aprendo nuovi scenari in vista di Milano-Cortina 2026. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sci e sport invernali.

© Sport.periodicodaily.com - Coppa del Mondo Sci Alpino: weekend da film tra St. Moritz e Val d'Isère (12–14 dicembre) Un fine settimana da ricordare per la Coppa del Mondo di sci alpino, con due tappe che hanno regalato colpi di scena, vittorie storiche e podi pesantissimi in chiave stagione (e già in ottica Milano-Cortina 2026). Tra St. Moritz e Val d'Isère, protagonisti assoluti: Alice Robinson, Lindsey Vonn, Emma Aicher, Sofia Goggia, Loïc Meillard e Timon Haugan. St. Moritz: Robinson fa la storia in Super-G, Goggia ancora sul podio. La giornata di domenica in Svizzera si è chiusa con un risultato destinato a entrare negli annali: Alice Robinson ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in Super-G, firmando un successo storico anche per la Nuova Zelanda nelle discipline veloci.

