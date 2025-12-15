Coppa del Mondo sci alpino Val Gardena 2025 | programma orari tv streaming Due discese e un superG sulla Saslong
La Coppa del Mondo di sci alpino 2025 a Val Gardena si apre con due discese e un superG sulla celebre pista Saslong. L'evento, che segna l'inizio della stagione maschile, prevede un ricco programma di gare con orari, copertura televisiva e streaming, attirando appassionati da tutto il mondo.
La Coppa del Mondo maschile di sci alpino comincia da questo fine settimana la lunghissima trasferta in Italia. Si parte con un appuntamento storico del Circo Bianco come la Val Gardena. Tutto pronto sulla mitica Saslong, che per quest’anno addirittura si triplica, visto che in programma ci sono due discese libere ed un superG. Infatti è proprio la Val Gardena ad aver recuperato la discesa cancellata qualche settimana fa a Beaver Creek. Dunque una tre giorni veramente durissima per gli atleti, che dovranno affrontare alcuni dei passaggi più storici dell’intera Coppa del Mondo, come per esempio le sempre ostiche Gobbe del Cammello. Oasport.it
