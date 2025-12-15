Coppa del Mondo sci alpino Val d’Isere 2025 | programma orari tv streaming Discesa e superG per le donne

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025 si svolgerà a Val d’Isere, in Francia, con gare di discesa e superG. Ecco il programma, gli orari, le modalità di visione in tv e streaming, per seguire da vicino le gare delle atlete internazionali durante la settimana che anticipa il Natale.

Si svolgerà tutta in territorio francese la settimana che accompagnerà la Coppa del Mondo di sci alpino femminile verso l’inizio delle festività natalizie. Le atlete, archiviata la parentesi infrasettimanale dello slalom speciale di Courchevel, si sposteranno in Val d’Isère per un fine settimana dedicato alle gare veloci. Sono in programma la discesa libera di sabato 20 dicembre, partenza prevista alle 10:30, e il SuperG di domenica 21, la gara inizierà alle 11:00. Le prime ad entrare in pista saranno le discesiste che, dopo due giorni di prove cronometrate, affronteranno il terzo appuntamento stagionale. Oasport.it

