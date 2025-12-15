Coppa del Mondo sci alpino Courchevel 2025 | programma orari tv streaming Slalom infrasettimanale
La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 si apre a Courchevel con un intenso programma di gare, tra cui uno slalom infrasettimanale. Ecco tutte le informazioni su programma, orari, tv e streaming per seguire da vicino le emozioni di questa importante stagione.
Prende il via una importante settimana di gare per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Domani, infatti, il Circo Bianco proporrà l’attesissimo slalom di Courchevel (Francia) che, sotto le luci dei riflettori, andrà ad aprire un programma davvero ricco. La settimana sulle nevi francesi inizierà con la gara tra i pali stretti di Courchevel di domani con la prima manche alle ore 17.45, mentre la seconda scatterà alle ore 20.45. Da giovedì 18 dicembre, invece, si passerà alla Val d’Isere con la prima delle due prove della discesa. La seconda sarà ovviamente venerdì 19 dicembre. Oasport.it
