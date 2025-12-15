Coppa del Mondo di Pista lunga duplice podio azzurro con il Team Pursuit e Giovannini ad Hamar

Ad Hamar, in Norvegia, si è conclusa la quarta tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga, con un doppio podio per l'Italia. Il team pursuit e Giovannini hanno ottenuto risultati di rilievo, confermando la buona forma degli azzurri in questa fase della competizione.

Hamar – Ad Hamar (Norvegia) si è completata la quarta tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga. Ben sette le competizioni andate in scena nella giornata conclusiva dell’appuntamento ospitato dall’Olympic Hall, ovvero i Team Pursuit, le gare-bis dei 500 metri, le Mass Start e la staffetta mista. Come sempre, le gare sono divise tra Division A (riservata ai migliori atleti del ranking mondiale) e Division B (il raggruppamento cadetto, che presuppone la possibilità di essere promossi al livello assoluto dall’appuntamento successivo). Questi i risultati conseguiti da tutti i pattinatori italiani impegnati. Cdn.ilfaroonline.it L' ITALIA chiude il World Tour col SORRISO: strepitosa VITTORIA nella staffetta 5000m uomini Speedskating: secondo posto per la Team Pursuit e terzo di Andrea Giovannini nella Mass Start a Hamar - E' doppio podio italiano nella quarta tappa della Coppa del Mondo di Pattinaggio di Velocità su Pista Lunga. neveitalia.it Pista Lunga: 2 podi azzurri nella domenica di Hamar - Si chiude nel migliore dei modi il fine settimana del movimento italiano di Pista Lunga, quarta tappa di CdM. vicenzareport.it

Grande spettacolo a Namur nella quarta prova di Coppa del Mondo di ciclocross. - facebook.com facebook