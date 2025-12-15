La Coppa d’Africa 2025 si avvicina, portando con sé importanti assenze che influenzeranno la Serie A. La competizione africana, come di consueto, rappresenta una sfida sia per le squadre che per gli operatori del calcio italiano, costringendo tutti a rivedere piani e strategie.

© Serieagoal.it - Coppa d’Africa 2025, la Serie A fa i conti con le assenze

La Coppa d’Africa 2025 è pronta a rimescolare le carte della Serie A e, come ogni anno, a mettere in difficoltà allenatori, dirigenti e fantallenatori. Il torneo continentale, che si disputerà in Marocco, arriva nel cuore della stagione europea e costringerà molti club italiani a fare i conti con assenze pesanti, spesso concentrate nei reparti chiave. La domanda che circola da settimane è sempre la stessa: chi parte, chi resta e quante partite salteranno i protagonisti africani del nostro campionato? Le risposte, ora, iniziano a prendere forma. Le convocazioni dalla Serie A. Tra convocazioni ufficiali e pre-convocazioni, la Serie A perderà numerosi interpreti. Serieagoal.it

Coppa d'Africa 2025, i nomi dei giocatori convocabili che militano in Serie B - Dal 21 dicembre al 18 gennaio il Marocco ospiterà la Coppa d’Africa 2025, una competizione che, come ogni edizione, inciderà sulle. tuttomercatoweb.com