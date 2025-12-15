Convocati Roma le scelte di Gasperini per la sfida interna contro il Como di Serie A! El Aynaoui resta fuori dalla lista dei convocati | con lui altri due nomi
Gian Piero Gasperini ha annunciato i convocati della Roma per la partita casalinga contro il Como, valida per la 15ª giornata di Serie A. Tra le scelte dell’allenatore, El Aynaoui non figura nella lista, insieme ad altri due giocatori. Ecco le decisioni di Gasperini in vista di questa importante sfida.
Convocati Roma, le scelte di Gasperini per la sfida interna contro il Como di Serie A: El Aynaoui resta fuori dalla lista insieme ad altri due giocatori Alla vigilia della sfida contro il Como, valida per la 15ª giornata di Serie A, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati della Roma. Un elenco . Calcionews24.com
?? GASPERINI HA CHIESTO 7-8 RINFORZI ALLA ROMA: SARÀ ACCONTENTATO?? INIZIA LA NUOVA STAGIONEEE??
Roma-Como, una pedina in più per Gasperini: convocato il giovane Bah - Per la partita di questa sera contro i lombardi, il tecnico ha aggiunto alla lista dei convocati anche il centrocampista classe 2007, cugino dell'ex Darboe ... ilromanista.eu
Roma-Como, i convocati di Gasperini: El Aynaoui non c'è - La FIFA ha dato ragione al Marocco, dopo l'appello della nazionale per avere a disposizione il centrocampista in vista della prepara ... msn.com
Roma-Como, i convocati di Gasperini: assente El Aynaoui, presente Ndicka. Ancora out Dovbyk https://tinyurl.com/3rrw4byw - facebook.com facebook
Neil #ElAynaoui fuori dai convocati per #RomaComo, partirà per il Marocco. Evan #Ndicka sarà in lista per il match contro la squadra di #Fabregas e partirà nelle ore successive per la Coppa d’Africa. Ancora assente Artem #Dovbyk. #ASRoma x.com