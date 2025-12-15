Convocati Bologna per l’Inter | la lista di Italiano per la Supercoppa in Arabia Saudita
Vincenzo Italiano ha annunciato la lista dei convocati del Bologna per la semifinale di Supercoppa contro l’Inter in Arabia Saudita. La rosa, ampia e articolata, prepara la squadra alla sfida contro i nerazzurri, un appuntamento importante che richiede strategia e determinazione. Di seguito le scelte del tecnico emiliano per questa prestigiosa competizione.
Inter News 24 Convocati Bologna per l’Inter, tutte le scelte di Vincenzo Italiano per la semifinale di Supercoppa: una rosa ampia per affrontare i nerazzurri. Il Bologna ha ufficializzato l’elenco dei convocati per la trasferta in Arabia Saudita, dove venerdì 19 dicembre alle ore 20:00 affronterà l’Inter nella semifinale di Supercoppa italiana. Il tecnico Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù noto per il suo calcio propositivo e intenso, ha selezionato un gruppo numeroso e competitivo, pronto a giocarsi l’accesso alla finale in un contesto internazionale e prestigioso. Tra le notizie più rilevanti spiccano i rientri di Skorupski, portiere polacco e titolare abituale del Bologna, e di Vitik, difensore centrale ceco, nuovamente a disposizione dopo l’assenza nelle ultime gare. Internews24.com
Convocati Bologna, ecco la lista completa di Italiano in vista della gara contro la Juve. La situazione attuale - Il punto in casa rossoblu Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati Bologna in vista della sfida contro la Juventus, i ... calcionews24.com
Qui Bologna - I Convocati di italiano per la gara con la Juventus: l’elenco completo - Il Bologna, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara con la Juventus: "Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per ... tuttojuve.com
La lista dei giocatori convocati da Luciano Spalletti per Bologna-Juventus - facebook.com facebook
Convocati #Juve per il Bologna La lista completa di #Spalletti x.com