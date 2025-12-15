‘Conviviale festa degli auguri’ del Lions Arco Traiano | premiata la campionessa Rossana Pasquino

Il Lions Club Benevento Arco Traiano ha celebrato la tradizionale “Conviviale festa degli auguri” sabato 13 dicembre presso il Borgo degli Angeli a San Nicola Manfredi. L’evento, ricco di emozioni e convivialità, ha visto anche la premiazione della campionessa Rossana Pasquino, sottolineando il valore della condivisione e del senso di comunità.

© Anteprima24.it - 'Conviviale festa degli auguri' del Lions Arco Traiano: premiata la campionessa Rossana Pasquino Tempo di lettura: 2 minuti La " Conviviale festa degli auguri" del Lions Club Benevento Arco Traiano si è svolta, sabato 13 dicembre, in un'atmosfera di gioia, emozione, condivisione e familiarità, presso la suggestiva cornice del "Borgo degli Angeli" a San Nicola Manfredi. L'evento, ormai tradizionale appuntamento annuale del club, ha visto la partecipazione attiva di soci, amici e istituzioni. Durante la serata, uno dei momenti più sentiti è stato l'ingresso ufficiale di due nuovi soci, Andrea Balestrieri e Marino Oliverio, presentati dal padrino Biagio Cefalo. I nuovi membri hanno ricevuto la spilletta del club direttamente dalle mani della Presidente Mariateresa Spina, tra gli applausi e la calorosa accoglienza di tutti i presenti.