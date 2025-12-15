Controlli nei locali del centro storico | nel mirino via Atri e via dei Tribunali

Nelle ultime ore, la polizia locale ha intensificato i controlli nel centro storico, concentrandosi su via Atri e via dei Tribunali. Sono stati effettuati interventi per contrastare abusi edilizi e opere realizzate senza autorizzazioni, con particolare attenzione a via Ciccotti, dove è stato bloccato un intervento abusivo su suolo pubblico e sequestrate opere precedenti.

© Napolitoday.it - Controlli nei locali del centro storico: nel mirino via Atri e via dei Tribunali Interventi della polizia locale in via Ciccotti e nel centro storico. Bloccato intervento edilizio abusivo su suolo pubblico in via Ettore Ciccotti e sequestrate altre opere realizzate in passato senza le necessarie autorizzazioni. Gli agenti dell'unità operativa Secondigliano hanno accertato che.