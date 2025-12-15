Controlli della polizia nel fine settimana | maxi multa da 22mila euro per un bar di Verbania

Nel fine settimana, la polizia di Verbania ha effettuato controlli straordinari sul territorio, coinvolgendo anche il Reparto prevenzione crimine di Torino e la polizia stradale. Durante le verifiche, è stata comminata una maxi multa di 22mila euro a un bar locale, evidenziando l'intensificazione delle attività di controllo per garantire il rispetto delle norme.

