Controlli della polizia nel fine settimana | maxi multa da 22mila euro per un bar di Verbania

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, la polizia di Verbania ha effettuato controlli straordinari sul territorio, coinvolgendo anche il Reparto prevenzione crimine di Torino e la polizia stradale. Durante le verifiche, è stata comminata una maxi multa di 22mila euro a un bar locale, evidenziando l'intensificazione delle attività di controllo per garantire il rispetto delle norme.

