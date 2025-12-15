Controlli della polizia nel fine settimana | maxi multa da 22mila euro per un bar di Verbania

Nel fine settimana, la polizia di Verbania ha condotto controlli straordinari sul territorio, coinvolgendo anche il Reparto prevenzione crimine di Torino e la polizia stradale. Durante le operazioni sono state elevate sanzioni significative, tra cui una multa da oltre 22.000 euro a un bar della città.

Oltre 20mila euro di multa per un bar di Verbania.É successo nel week end, durante i controlli straordinari del territorio svolti dalla polizia della Questura, con i colleghi del Reparto prevenzione crimine di Torino e gli agenti della polizia stradale.I controlli hanno interessato i principali. Novaratoday.it

