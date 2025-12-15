Contro ogni tendenza | l’Adorazione Eucaristica sta conquistando migliaia di giovani

L’Adorazione Eucaristica sta vivendo un crescente fermento tra i giovani italiani, riscoprendo un momento di spiritualità profonda e condivisa. In un contesto di cambiamenti culturali, questa pratica si sta affermando come un segno di rinnovamento e ripresa della vita religiosa tra le nuove generazioni.

Un fenomeno in crescita in molte parti d'Italia, sono proprio loro, i giovani, che "stanno ritornando" in chiesa, animati da uno spirito nuovo che, forse mancava da tempo. Da qualche anno, i giovani stanno tornando a ripopolare le parrocchie, grazie ad una serie di iniziative che le singole Diocesi stanno mettendo in atto.

