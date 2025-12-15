Contro le lesioni della pelle la prevenzione è essenziale
IL RUOLO DELL’INFERMIERE. Scarsa idratazione, elevata umidità, malnutrizione, ridotta mobilità o allettamento possono provocare danni difficili da gestire. Ecodibergamo.it
Attenzione ai nei. Contro il tumore della pelle l'arma vincente è la prevenzione
Contro le lesioni della pelle la prevenzione è essenziale - Scarsa idratazione, elevata umidità, malnutrizione, ridotta mobilità o allettamento possono provocare danni difficili da gestire. ecodibergamo.it
Piccole lesioni della pelle: cause, tipi e come trattarle - Conosci le cause e impara come guarire rapidamente e in sicurezza. microbiologiaitalia.it
diventa nuovo spin-off dell’Università dell’Insubria! Una tecnologia sviluppata in Ateneo per la diagnosi precoce dei tumori della pelle diventa un progetto imprenditoriale innovativo L’algoritmo di deep learning identifica lesioni cutanee con elev - facebook.com facebook