Continassa Juve | vittoria col Bologna nel segno di Cabal torna in campo Bremer Ora testa alla Roma senza lo squalificato Koopmeiners

La Juventus torna in campo con una vittoria contro il Bologna, grazie a Cabal, e il rientro di Bremer. La squadra si prepara ora alla sfida contro la Roma, senza Koopmeiners squalificato. Ecco le ultime notizie di formazione, infortuni e aggiornamenti dalla Continassa in vista dei prossimi impegni.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Archiviata la vittoria importantissima di Bologna per la Juve è iniziata la settimana che porterà alla sfida con la Roma di sabato. I bianconeri cominceranno a breve la preparazione in vista di questa nuova delicatissima sfida. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Juventusnews24.com

