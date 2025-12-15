Conte si è lamentato della scarsa malizia del Napoli non a caso i calciatori con più personalità sono infortunati

Durante la stagione, Conte ha evidenziato una presunta mancanza di malizia nel gioco del Napoli, sottolineando come molti dei calciatori più incisivi siano attualmente infortunati. La squadra partenopea, infatti, sta affrontando notevoli difficoltà nelle trasferte, aggravate dagli infortuni di giocatori chiave, che incidono sulle performance complessive.

Il Napoli di quest'anno, al netto delle tantissime assenze per colpa degli infortuni, ha seri problemi in trasferta. Non a caso tra campionato e Champions League gli azzurri hanno già perso sette partite. Non a caso Antonio Conte nella conferenza post gara di Udine ha ribadito che mancano giocatori che si facciano sentire, che capiscano i momenti della partita: «Facciamo fatica a gestire le situazioni quando cambia il vento. Bisogna essere bravi a lavorare sull'aspetto mentale. In queste situazione bisogna cercare di essere più astuti, soprattutto i ragazzi più grandi che capiscano ed indirizzano il mare in tempesta».