Conte | Sarà annata difficile | dobbiamo onorare lo scudetto

Antonio Conte riflette sulla recente sconfitta del Napoli contro l'Udinese, sottolineando la complessità di un'annata difficile. Con lucidità, l'allenatore analizza l'andamento della partita e i fattori che hanno influenzato il risultato, evidenziando l'importanza di mantenere alta la concentrazione e l'impegno per onorare lo scudetto in questa fase cruciale della stagione.

Conte. Antonio Conte ha analizzato con lucidità la sconfitta del Napoli contro l’ Udinese, soffermandosi sull’andamento della partita e sugli aspetti che hanno inciso sul risultato. Il tecnico azzurro ha sottolineato l’importanza dell’approccio iniziale, evidenziando come la squadra abbia concesso pochi tiri agli avversari ma non sia riuscita a sfruttare appieno alcune occasioni: “ L’approccio alla gara è stato importante contro una squadra molto fisica, non abbiamo concesso tiri e potevamo sfruttare meglio certe occasioni “. Conte ha spiegato che il problema principale si è manifestato nei momenti di difficoltà, quando il Napoli non è riuscito a gestire le avversità: “ Quello che dispiace e che si sta un po’ riscontrando nel tempo è che quando il vento inizia un pochino a girare contro, quando il vento ti viene incontro invece di prenderlo di fronte stiamo facendo fatica a gestirlo. Ilnerazzurro.it

